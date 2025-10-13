Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Europarat habe die Schweiz mit ihrem Beitritt zum Schadensregister im Zusammenhang mit der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine 2023 ihr Engagement für die vom Krieg betroffenen Menschen unterstrichen, hiess es weiter. Ebenso leiste die Schweiz finanzielle Unterstützung für den Aktionsplan für die Ukraine 2023-2026, den wichtigsten Aktionsplan des Europarats.