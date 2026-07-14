Ausschlaggebend sei der sogenannte Verweilbonus: Langjährige Mieter zahlten häufig deutlich tiefere Bestandsmieten als bei einem heutigen Neuabschluss für eine vergleichbare Wohnung verlangt würde, erklärt die ZKB. Demgegenüber hätten die stark gestiegenen Eigenheimpreise und das veränderte Zinsumfeld die frühere Faustregel «Eigentum ist günstiger als Miete» relativiert. Im Kanton Zürich kosten Eigenheime heute rund zweieinhalbmal so viel wie vor 20 Jahren.