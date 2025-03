Die Grünen lassen bisher offen, wie sie sich verhalten. Sie sind zudem verärgert über den Umgang der Union mit ihnen, speziell mit dem, was von der CSU kommt. Die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Britta Hasselmann hatte von «Macker-Gehabe und »Sprücheklopperei« gesprochen. »Das, was wir gerade an Tönen aus der CSU hören, insbesondere von Markus Söder, widert an.« Söder hatte im Wahlkampf immer wieder die Grünen attackiert. Auch beim politischen Aschermittwoch griff er die Partei scharf an.