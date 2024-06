«Diese Entwicklung zeigt, dass die älteren Trainierenden ihren Weg zurück in die Center finden», heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Studie. «Vor allem diese Generation ist den Centern während Corona ferngeblieben, dabei brauchen sie das Training am meisten», sagte Sarah Kobel, Professorin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, vor den Medien. Zusammen mit den Über-50-Jährigen liege die Zahl der älteren Trainierenden gar bei mehr als einem Viertel.