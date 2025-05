In der Schweiz verfügen vor allem «Best Ager», also Menschen zwischen 45 und 79 Jahren, tendenziell über mehr Wohnraum als nötig. «Wenn die Kinder ausziehen oder man pensioniert wird, eröffnet sich für viele Menschen ein neuer Freiraum», schreibt Holger Hohgardt von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften zu einer am Montag veröffentlichten Studie.