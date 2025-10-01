Gemeinschaftlich gegen Gewalt und Klimakrise

Die diesjährigen Preisträger des gemeinhin als Alternativer Nobelpreis bekannten Right Livelihood Awards zeigen jeweils, welche Macht die Zivilgesellschaft haben kann, wenn sie sich organisiert. Die ozeanische Organisation Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC) und der Menschenrechtsanwalt Julian Aguon aus Guam zum Beispiel werden gemeinsam dafür geehrt, die Klimakrise vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gebracht zu haben, um so Staaten rechtlich zum Klimaschutz zu verpflichten.