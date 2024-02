Mit dem geplanten Verkauf will der österreichische Unternehmer Tojner Aluflexpack in die nächste Wachstumsphase überführen. Die Übernahme ermögliche einen weiteren signifikanten Wachstumsschritt, wird er in der Mitteilung zitiert. «Dadurch können Kernkompetenzen noch effizienter genutzt und Expertise im Verpackungssektor konsolidiert werden.»