Der erwartete Angebotspreis von 15,95 Franken liege 0,95 Franken über dem Basispreis von 15 Franken, heisst es in einer Mitteilung von Aluflexpack vom Donnerstag. Constantia hatte in ihrem im Februar 2024 vorgelegten Kaufangebot den Aluflexpack-Aktionären einen Preis zwischen 15 Franken und 18,75 Franken in Aussicht gestellt.