Die EU billigte am Mittwochmorgen ein Paket von Sanktionen gegen Russland, darunter ein Importverbot für russisches Aluminium in die EU. Eine Übernahme dieser Sanktionen durch die Schweiz war an der Bundesratssitzung am Mittwoch kein Thema, wie Wirtschaftsminister Guy Parmelin an einer Medienkonferenz mitteilte.