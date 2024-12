Zur Erhöhung des Streubesitzes haben zwei Grossaktionäre des Spezialchemiekonzerns Alzchem Anteile abgestossen. Der am Vorabend angekündigte Schritt wurde über ein beschleunigtes Bieterverfahren bei institutionellen Anlegern abgeschlossen, wie Alzchem am Mittwochmorgen in Trostberg mitteilte. Insgesamt seien 250.000 Aktien platziert worden. Dies entspricht 2,5 Prozent des Grundkapitals der Bayern. Zum Preis der platzierten Papiere wurde zunächst keine Angaben gemacht. Die Alzchem-Aktie gab zur Wochenmitte nach.