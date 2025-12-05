Im Jahr 2024 ist die Zahl der Flugbewegungen zwischen 23 und 23.30 Uhr ebenfalls gesunken, allerdings deutlich weniger stark. Die Zahl der Flugbewegungen belief sich auf 2983 (6,2 Prozent weniger als 2023). Laut Walker Späh war das Niveau der Flüge nach 23 Uhr im vergangenen Jahr weiterhin zu hoch. Das Zeitfenster zwischen 23 und 23.30 Uhr kann von den Fluggesellschaften bewilligungsfrei für verspätete Flüge genutzt werden.