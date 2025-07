Man stelle sich vor, das passiert in einem Flugzeug und nicht, so wie hier, auf einem Brandübungsplatz als Praxisbeispiel und unter Aufsicht eines Brandexperten von Schutz & Rettung Zürich am Mittwoch an einem Medienanlass. Der abgebrannte Lithium-Ionen-Akku gehört zu den sogenannten «Dangerous Goods», also Gefahrengütern. Zu Letzteren gehören auch andere Batterien, E-Zigaretten, Gaskartuschen oder Spraydosen.