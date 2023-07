Die Woche startet am Montag zwar mit sommerlich warm, wie Meteonews am Samstagabend mitteilte. Aber: "Am Dienstag, 1. August, dem Schweizer Nationalfeiertag, überquert uns leider die nächste aktive Störung. Gesteuert wird diese durch ein Tief über der Nordsee und Dänemark." Laut Wetterkarte von Meteonews dürfte es vor allem in der Region Zürich/Zentralschweiz nass werden.