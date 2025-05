WARUM IST DIE GEFAHR NICHT VORBEI? Der im Lötschental liegende Schutt ist instabil. Und weil er die Lonza staut, hat sich ein stetig wachsender See gebildet. In dessen Wasser waren am Nachmittag die Dächer der nach dem Gletscherabbruch stehen gebliebenen, aber inzwischen gefluteten Häuser gerade noch zu sehen. Am frühen Abend enthielt der See nach Behördenangaben rund drei Millionen Kubikmeter Wasser. Das kantonale Führungsorgan ging am Abend davon aus, dass die Lonza den Schuttkegel in der Nacht überwinden könnte. Ebenfalls nicht stabil ist die Stelle am Kleinen Nesthorn, an der der Bergsturz begonnen hatte. Es werden deshalb weitere Felsabbrüche und Murgänge befürchtet. Murgänge künstlich auszulösen, sei derzeit keine Option, sagte Christian Studer von der Dienststelle Naturgefahren auf die Frage eines Journalisten.