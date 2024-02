Die Gerichtssitzung wurde nach einem «Streit» mit einem Gefängnisbeamten einberufen, wie die Online-Nachrichtenagentur SOTA berichtete. Dieser soll versucht haben, Nawalnys Stift zu konfiszieren. Der schrieb später am Donnerstag, dass er 15 Tage in Einzelhaft verbracht habe. Seit seiner ersten Inhaftierung im Januar 2021 war Nawalny immer wieder in Einzelhaft geschickt worden, die im russischen Strafvollzug häufig zur Bestrafung von Regelverstössen eingesetzt wird.