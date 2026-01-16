Elektroautos mit Rückenwind

Wieder aufwärts ging es bei den Stromern, die im vergangenen Jahr gelitten hatten. Hier gelang der Amag ein Plus von einem Drittel auf 16'508 Fahrzeuge. Damit ist die Amag auch bei den E-Autos schneller unterwegs als der Gesamtmarkt: In der Schweiz und in Liechtenstein kletterten die Verkäufe von reinen Batterieautos lediglich um 15,4 Prozent, während die Hybridautos mit Steckern um 25,9 Prozent stiegen.