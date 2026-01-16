Insgesamt hat die Amag Gruppe im vergangenen Jahr 75'026 Autos abgesetzt. Das ist ein Plus von 2,9 Prozent oder gut 2000 Wagen mehr als vor einem Jahr, wie der Branchenprimus am Freitag vor den Medien in Zürich bekannt gab. Der Marktanteil kletterte auf 32,1 Prozent, nachdem er im Vorjahr auf 30,4 Prozent gesunken war. Damit hat die Amag den zweitbesten Wert der Unternehmensgeschichte erreicht.