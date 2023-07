Die Amag Leasing AG arbeitet im Flottenleasinggeschäft künftig mit Volkswagen Financial Services zusammen. Dazu beteiligt sich Volkswagen Financial Services zu 50 Prozent an der Amag-Tochter Movon. Die Freigabe durch die Weko sei bereits erfolgt, heisst es in der Meldung vom Dienstag. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

11.07.2023 11:47