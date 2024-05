Mit dem Rücktritt von Widmer gehe eine Ära zu Ende, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Er sei 1993 noch in der Zeit des AMAG Gründers Walter Haefner in den Verwaltungsrat der damaligen Automobil- und Motoren AG eingetreten. Sein Nachfolger Sonderegger ist seit Oktober 2022 CEO der Schweiter Technologies AG.