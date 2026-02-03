«Iwan Deplazes hat die Schweizer Asset Management-Industrie über Jahre hinweg mit ausserordentlichem Engagement, grosser Fachkompetenz und persönlicher Leidenschaft vertreten», lässt sich AMAS-CEO Adrian Schatzmann zitieren. «Er war und ist ein unermüdlicher Botschafter unseres Standorts.» Unter Deplazes Präsidentschaft habe sich die AMAS stark weiterentwickelt, und der Standort habe deutlich an Profil und Sichtbarkeit gewonnen.