Mit Erreichen der statutarischen Amtszeitbeschränkung ende seine Präsidentschaft planmässig, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Nachfolge sei in Planung und werde zu gegebener Zeit mitgeteilt.
«Iwan Deplazes hat die Schweizer Asset Management-Industrie über Jahre hinweg mit ausserordentlichem Engagement, grosser Fachkompetenz und persönlicher Leidenschaft vertreten», lässt sich AMAS-CEO Adrian Schatzmann zitieren. «Er war und ist ein unermüdlicher Botschafter unseres Standorts.» Unter Deplazes Präsidentschaft habe sich die AMAS stark weiterentwickelt, und der Standort habe deutlich an Profil und Sichtbarkeit gewonnen.
Deplazes will sich den Angaben zufolge auch künftig als Mitglied des Vorstands in die Arbeit der AMAS einbringen. Er ist seit 2020 Präsident des Verbands und seit 2007 langjähriger Leiter des Asset Managements bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB).
ys/to
(AWP)