Die Aktie von Amazon.Com verzeichnete am letzten Handelstag einen Anstieg und schloss bei 223,3 Dollar, was einem Zuwachs von 2,8 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Entwicklung steht im Kontext einer Jahresperformance, die bisher leicht negativ ist, mit einem Rückgang von 1,03 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Aktie jedoch um 15,55 Prozent verbessert, was auf eine stärkere Nachfrage hindeutet.