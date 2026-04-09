Die Entwicklung eigener Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) gewinne ebenfalls an Bedeutung. «Die Nachfrage ist ‌so gross, dass wir sie möglicherweise in Zukunft palettenweise an Dritte verkaufen werden», fügte Jassy hinzu. In den ​vergangenen Monaten hätten sich die annualisierten ​Erlöse der Chip-Sparte im Vergleich ​zum Vorjahreszeitraum auf mehr als 20 Milliarden Dollar verdoppelt.