In so einem Zentrum liefern Händler Ware an, die über Amazon verkauft wird - sie wird nach der Anlieferung an 37 Logistikzentren in Deutschland und Europa weitergereicht. Dadurch müssen die Lieferanten ihre Ware nicht mehr an mehrere Amazon-Zentren schicken und sparen sich Arbeit. Die Logistik wird effizienter. Gelagert wird dort kaum noch oder gar nicht mehr - die Ware kommt rein und geht schnell wieder raus. Neben Werne hat Amazon in Deutschland nur zwei weitere Umverteilzentren, und zwar in Dortmund und Helmstedt (Niedersachsen).