Amazon-Chef Andy Jassy macht Wettbewerbshütern in Brüssel und Washington Vorwürfe, weil sie den Kauf des Robotersauger-Pioniers iRobot durch seinen Konzern torpedierten. Jassy verwies am Donnerstag darauf, dass iRobot nach Absage des Deals im Wettbewerb gegen chinesische Konkurrenten zu kämpfen habe - und moderne Saugroboter einen 3D-Scan des Haushalts erstellen. «Die Regulierer im Westen machten damit letztlich deutlich, dass sie diesen zwei grossen chinesischen Firmen bei Plänen vom Zuhause von US-Verbrauchern mehr vertrauen als Amazon», beklagte Jassy in einem Interview des US-Sender CNBC. Die grosse Frage sei nun, ob iRobot auf Dauer überlebe, sagte er.