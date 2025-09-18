Zu den geplanten Ausgaben für 2025 und 2026 wollte sich Deutschlandchef Rocco Bräuniger nicht konkret äussern, sagte aber: «Wir werden weiter sehr, sehr stark investieren.» In Bietigheim (Baden-Württemberg), Könnern (Sachsen-Anhalt) und Rohr (Bayern) sollen bald neue Logistikzentren entstehen. In so einem Zentrum lagert Amazon die Waren, damit sie über das Internet verkauft werden. «Wir müssen nah beim Kunden sein», sagt der Manager, dessen Firma verstärkt auch auf «Same Day Delivery» setzt: Manche Produkte können am Nachmittag bestellt werden und sind noch am Abend desselben Tages beim Kunden.