Amazon -Gründer Jeff Bezos führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung am englischen Spitzenclub FC Liverpool. Der Einstieg würde als Teil eines Konsortiums erfolgen, das derzeit mit dem Club-Eigentümer, der Fenway Sports Group, über ein Investment spricht, wie der Sender Sky News berichtete. Der 62 Jahre alte US-Amerikaner Bezos ist einer der reichsten Männer der Welt.