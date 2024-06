Der US-Konzern Amazon will weitere zehn Milliarden Euro in Deutschland investieren, den Grossteil davon in seine Cloud-Internetdienstleistungen. Der kleinere Teil soll in den Ausbau von Logistik, Robotik sowie zwei neue Unternehmenszentralen fliessen, wie das deutsche Amazon-Hauptquartier am Mittwoch in München mitteilte. Die deutsche Amazon-Belegschaft soll bis Jahresende auf 40 000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen, 2023 waren es rund 36 000.