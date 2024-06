Der US-Konzern Amazon will weitere zehn Milliarden Euro in Deutschland investieren, den Grossteil davon in seine Cloud-Internetdienstleistungen. Der kleinere Teil soll in den Ausbau von Logistik, Robotik sowie zwei neue Unternehmenszentralen fliessen, wie das deutsche Amazon-Hauptquartier am Mittwoch in München mitteilte. Die deutsche Amazon-Belegschaft soll bis Jahresende auf 40 000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen, 2023 waren es rund 36 000. Weltweit beschäftigt der im Sommer 1994 gegründete Konzern mittlerweile mehr als 1,5 Millionen Menschen, die Mehrheit davon nach wie vor in den USA.