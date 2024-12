In Bad Hersfeld betreibt Amazon die beiden Logistikzentren FRA1 und FRA3. Ausserdem gibt es in Hessen zwei Sortierzentren in Gernsheim und Wolfhagen/Breuna sowie vier Verteilzentren in Raunheim, Knüllwald, Friedrichsdorf und Weiterstadt sowie einen Standort von Amazon Web Services in Frankfurt. An den acht hessischen Logistikstandorten arbeiten den Angaben zufolge mehr als 3.700 Beschäftigte.