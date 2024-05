In der Cloud-Sparte AWS stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 25 Milliarden Dollar. Amazon will in dem Geschäft auch vom verstärkten Bedarf an Rechenleistung für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz profitieren. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 10,4 Milliarden Dollar von 3,2 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.