Amazon hat in Europa getestet, ob Lieferfahrer als Ersthelfer bei Herzstillstand hilfreich sein können. An dem Pilotprojekt in Amsterdam, London und Bologna nahmen mehr als 100 Fahrer teil, wie Amazon nach einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg bestätigte. Dabei wurden die Wagen mit Defibrillatoren ausgestattet, die einen gestörten Herzrhythmus mit Stromstössen normalisieren. Jetzt werde das «Feedback ausgewertet», teilte der Konzern mit.