Saisonale Schwankungen sind bei Online-Händlern und Paketdiensten üblich, auch Konkurrent DHL stockt personell zwischenzeitlich auf: Wie schon in den Vorjahren hat der Bonner Logistiker rund 10.000 Saisonkräfte verpflichtet. Diese sind teilweise noch bis Januar beschäftigt und damit länger als bei Amazon. Das liegt am Retourengeschäft, was bei Amazon Deutschland kaum eine Rolle spielt: In Bad Hersfeld kümmert sich der Logistiker zwar etwas um zurückgeschickte Mode. Die allermeisten Rücksendungen gehen aber ins Ausland, etwa an das Amazon-Retourenzentrum in Bratislava (Slowakei).