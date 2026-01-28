Ausserhalb der USA will sich das Unternehmen eigenen Angaben zufolge an die lokalen Verfahren halten. Die Benachrichtigung der betroffenen Mitarbeiter könne zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen, hiess es. Einige Stellen würden gestrichen, andere neu geschaffen und wieder andere würden sich verändern. Amazon werde weiterhin in strategischen Bereichen und Funktionen, die für das Unternehmen in der Zukunft entscheidend seien, einstellen und investieren.