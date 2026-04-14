Die Transaktion sei bereits mehrheitlich von den Aktionären genehmigt worden. Sie soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen im kommenden Jahr abgeschlossen werden, hiess es vom Unternehmen weiter. Amazon baut derzeit unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz aus Satelliten im niedrigen Orbit auf. Das durch Globalstar ergänzte neue Amazon-Leo-D2D-System solle Mobilfunknetzbetreibern helfen, Sprach-, Text- und Datendienste für Kunden über die Reichweite terrestrischer Mobilfunknetze hinaus zu erweitern.