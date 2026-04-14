Der Online-Händler und Internetkonzern Amazon steht Insidern zufolge vor der Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar . Dadurch würde das Unternehmen mit dem Aufbau seines eigenen Satellitengeschäfts vorankommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Mit dem Satellitengeschäft könnte Amazon dem Starlink-Dienst von Tesla-Chef Elon Musk Konkurrenz machen. An der Börse ist Globalstar derzeit mehr als neun Milliarden US-Dollar wert.