Analystenmeinungen sind geteilt. Auf der positiven Seite wird ein aussergewöhnlich hohes Gewinnwachstum von 30,5 Prozent in den kommenden Jahren erwartet, was die Aktie attraktiv erscheinen lässt. Zusätzlich hat der Kurs in den letzten vier Wochen den SP500 um beeindruckende 12,5 Prozent übertroffen. Diese Faktoren könnten das Vertrauen der Investoren stärken.