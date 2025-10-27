AMD hat den Zuschlag für einen Grossauftrag der US-Regierung erhalten. Der Chipkonzern werde Prozessoren für zwei neue Supercomputer liefern. Dies kündigten AMD-Chefin Lisa Su und US-Energieminister Chris Wright am Montag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters an. Die Rechner würden unter anderem für die Weiterentwicklung von Kernkraft und Fusionsenergie sowie zur Krebsforschung eingesetzt.