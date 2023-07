Die US-Fluggesellschaft American Airlines wird nach einem überraschend guten Quartal zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll nun 3 bis 3,75 US-Dollar erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag im texanischen Fort Worth mit. Bisher hatte das Management 2,50 bis 3,50 Dollar in Aussicht gestellt. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten zunächst aber nicht goutiert: Im vorbörslichen US-Handel ging es für die Aktie um rund 1,6 Prozent abwärts.

20.07.2023 14:58