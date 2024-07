Je Aktie will American Express dieses Jahr nun 13,30 bis 13,80 US-Dollar Gewinn erzielen, wie die Firma in New York mitteilte. Bisher hatte Chef Stephen Squeri 12,65 bis 13,15 Dollar in Aussicht gestellt. Dabei geht die Erhöhung auf einen Sonderertrag von 66 Cent aus dem Verkauf des Betrugserkennungsspezialisten Accertify zurück.