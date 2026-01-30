Trump verspricht sich davon, das Leben von US-Amerikanern «erschwinglich» zu machen: Viele von ihnen leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck und haben keine grossen Rücklagen. Zudem ist der Kauf auf Pump in den Vereinigten Staaten deutlich üblicher als in Deutschland, sodass sich viele verschulden und Kreditkartenzinsen jeden Monat aufs Neue bedienen müssen.