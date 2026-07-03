Das Schweizer Agrarunternehmen Ameropa hat Matthias Altendorf zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt. Altendorf, seit drei Jahren im Gremium, übernimmt das Amt von Andreas Zivy, der nach Erreichen der Altersgrenze zurücktritt. Zivy bleibe dem Verwaltungsrat aber als Gast erhalten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.