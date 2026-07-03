Altendorf bringt laut den Angaben als langjähriger CEO und Verwaltungsratspräsident von Endress+Hauser fast 40 Jahre internationale Führungserfahrung mit. Derzeit ist er Verwaltungsratspräsident des Dentalbedarfsherstellers Coltene und designierter Vorsitzender der Lloyd's Register Group und Register Foundation.
Alle weiteren Verwaltungsratsmitglieder - Karin Perraudin, Alexa Siebert, Alix Zacharias, Lucas Miescher und Stefano Rettore - wurden von den Eigentümerfamilien für ein weiteres Jahr bestätigt.
Der scheidende Zivy habe Ameropa als Repräsentant der dritten Generation der Gründerfamilie massgeblich geprägt, zunächst als CEO (1994-2013), dann als Verwaltungsratspräsident (2010-2026), heisst es weiter. Unter seiner Führung habe sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft mit Getreide und Düngemitteln ausgerichtet und die Geschäftsaktivitäten globalisiert.
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(AWP)