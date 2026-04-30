Der Umsatz des Getreide- und Düngemittelhändlers stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 7,6 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Treiber seien ein Mengenplus von 9 Prozent sowie höhere Preise für Getreide, Ölsaaten und Düngemittel gewesen. Gewinnzahlen veröffentlicht Ameropa weiterhin nicht.