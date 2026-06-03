Über die finanziellen Eckdaten der Transaktion wurden keine Angaben gemacht. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.
Ameropa begründet den Verkauf mit den schwierigen Rahmenbedingungen für die europäische Düngemittelindustrie seit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs. Hohe und volatile Energiepreise, veränderte Marktbedingungen sowie Unsicherheiten bei der Erdgasversorgung hätten die Branche stark belastet. Bereits Ende April hatte die Gruppe mitgeteilt, dass Azomures mangels wettbewerbsfähiger Gasversorgung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden könne und deshalb nach einer Lösung für den Standort gesucht werde.
Azomures beschäftigt den Angaben zufolge zusammen mit Auftragnehmern mehr als 2000 Personen und zählt zu den wichtigsten Düngemittelproduzenten Rumäniens. Ameropa hatte das Unternehmen vor knapp 15 Jahren übernommen.
Die privat gehaltene Ameropa-Gruppe hat ihren Sitz in Binningen bei Basel. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 7,6 Milliarden Franken.
an/hr
(AWP)