Ameropa begründet den Verkauf mit den schwierigen Rahmenbedingungen für die europäische Düngemittelindustrie seit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs. Hohe und volatile Energiepreise, veränderte Marktbedingungen sowie Unsicherheiten bei der Erdgasversorgung hätten die Branche stark belastet. Bereits Ende April hatte die Gruppe mitgeteilt, dass Azomures mangels wettbewerbsfähiger Gasversorgung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden könne und deshalb nach einer Lösung für den Standort gesucht werde.