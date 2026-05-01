Für das Papier ging es im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 1,4 Prozent nach unten. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie aber fast acht Prozent hinzugewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten sogar etwas mehr als ein Fünftel.
Für Analyst Akash Tewari von Jefferies war das Auftaktquartal von Amgen «okay». Umsatz und Gewinn hätten die Markterwartungen übertroffen. Die angehobene Jahresprognose sieht Tewari als erreichbar an.
Im ersten Quartal hatte Amgen den Umsatz um sechs Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 8,6 Milliarden US-Dollar gesteigert. Dabei wirkten dem um neun Prozent höheren Verkaufsvolumen niedrigere Preise und geringere Lagerbestände etwas entgegen. Der Gewinn legte unter dem Strich um fünf Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar zu. Die Kenngrössen lagen in etwa im Rahmen der Markterwartungen./err/he/men
(AWP)