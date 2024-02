Bundespräsidentin Viola Amherd hat am zweiten Tag ihres Besuches in Estland Präsident Alar Karis, Verteidigungsminister Hanno Pevkur und Premierministerin Kaja Kallas getroffen. Zentrale Gesprächsthemen waren die Europapolitik und die Sicherheitslage sowie der Krieg in der Ukraine.

06.02.2024 23:02