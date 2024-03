Aus Grünen-Sicht hätte das Paket längst verabschiedet werden müssen, erklärte Fraktionsvize Julia Verlinden. «Wir hoffen, dass alle in der Koalition nun endlich den Weg frei machen für das Gesetz.» Man setze sich für grüne Jobs unter anderem in Sachsen ein, wo die Wind- und Solarbranche grosses Potenzial hätten. «Ich halte es für nötig, dass es auch eine Lösung gibt, um die Produktion vor Ort gezielt zu unterstützen und damit auch Unabhängigkeit und Resilienz zu stärken.» Sie betonte: «Wer Arbeitsplätze in Sachsen erhalten will, sollte hier nicht bremsen.»