Mehrere US-Währungshüter deuteten am Donnerstag Bereitschaft für einen solchen Lockerungsschritt im September an. Der Chef des regionalen Notenbankbezirks Philadelphia, Patrick Harker, sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag, er sei zu einer Senkung bereit, sofern die Datenlage es zulasse. Seine Kollegin Susan Collins aus Boston hält es ebenfalls für bald angebracht, mit einer Lockerung zu beginnen, wie sie dem Sender Fox Business sagte. Mit Blick auf den weiteren geldpolitischen Pfad sei ein schrittweises, methodisches Vorgehen angemessen.