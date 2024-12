Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat sich frisches Kapital von seinen Anteilseignern besorgt. Eine Kapitalerhöhung in Höhe von 850 Millionen Euro sei erfolgreich vollzogen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Dortmund mit. Alle bestehenden Gesellschafter hätten sich entsprechend ihrer Beteiligung an dieser Kapitalmassnahme beteiligt. Zu ihnen gehört auch der Dax-Konzern RWE .