Dass der Aktienkurs trotzdem deutlich anspringt, dürfte mit dem starken Cashflow und dem zuversichtlichen Ausblick zu tun haben, meint man bei der ZKB. Ähnlich sieht es auch Morgan Stanley. Die reguläre Dividende, die Sonderdividende sowie die geplanten Aktienrückkäufe zusammen gerechnet, komme Amrize auf eine attraktiv hohe Gesamtrendite von 4,6 Prozent. Grund für die grosszügige Ausschüttungspolitik dürfte die starke Cashflow-Generierung sein.