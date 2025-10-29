Bis gegen 9.25 Uhr steigt die Aktie um 5,4 Prozent auf 42,16 Franken, während der Gesamtmarkt (SMI) 0,2 Prozent tiefer notiert. Damit nähert sich der Kurs wieder den Werten von Mitte September bei über 44 Franken.
Analysten loben die Umsatzbeschleunigung im dritten Quartal und die Fortschritt beim Cashflow und Schuldenabbau. Trotz temporär belasteter Margen sehen sie Amrize operativ auf Kurs und verweisen auf die leicht angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr.
Vontobel sieht die Umsatzentwicklung über den Erwartungen, insbesondere getragen von stärkeren Zementvolumen. Das leicht erhöhte Umsatzziel und der stabile Ausblick beim EBITDA sprächen für operative Stabilität, so der zuständige Analyst.
Die ZKB hätte «angesichts der guten Umsatzentwicklung» zwar einen stärkeren operativen Hebel erwartet. Der zuständige Experte zeigt sich mit Blick auf das anlaufende Margensteigerungsprogramm aber «zuversichtlich» für die Margenentwicklung ab dem vierten Quartal 2025. Zudem erachtet er die Aktie als attraktiv bewertet.
